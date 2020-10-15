Президент РФ Владимир Путин подписал законы об исполнении бюджетов Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Общий объем доходов бюджета Пенсионного фонда на 2019 год составил 8,781 трлн рублей, из них 8,720 трлн рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии. Общий объем расходов составил 8,627 трлн рублей. Общий объем профицита бюджета фонда за 2019 год составил 153,9 млрд рублей.

Счетная палата проверила исполнение бюджета в ПФР, ФСС и ФОМС ПФР и ФСС исполнили бюджет 2019 года с профицитом, ФОМС — с дефицитом.

По доходам бюджет ФОМС исполнен в сумме 2,124 трлн рублей, или 101,2% от утвержденного размера. По сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 228,063 млрд рублей, или на 12%. Расходы бюджета фонда за 2019 год составили 2,187 трлн рублей, или 99,8% от утвержденного размера и от уточненной сводной росписи. Расходы бюджета фонда увеличились по сравнению с 2018 годом на 198,195 млрд рублей, или на 10%.

Бюджет фонда за 2019 год исполнен с дефицитом в размере 62,749 млрд рублей, который обеспечен доходами с учетом переходящих остатков средств бюджета фонда. В 2019 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, из бюджета фонда направлено 100,798 млрд рублей. В 2019 году высокотехнологичная медпомощь была оказана более чем 1 млн пациентов.