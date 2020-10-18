Держатели карт Инбанка платежной системы Mastercard смогут использовать сервис Google Pay для оплаты покупок в магазине, в приложениях и интернет-магазинах, поддерживающих Google Pay, без введения реквизитов платежных карт. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Google Pay — надежный, удобный и быстрый способ оплаты покупок с помощью мобильных устройств. Настроить сервис просто. Скачайте приложение Google Pay из Google Play Market. Откройте приложение, добавьте банковскую карту и оплачивайте ежедневные покупки своим устройством Android — везде, где видите значок бесконтактной оплаты или Google Pay», — говорится в релизе.



Вся информация в Google Pay надежно защищена. В случае утраты смартфона его можно заблокировать с помощью сервиса «Удаленное управление Android», установить на него пароль или удалить всю личную информацию с устройства.