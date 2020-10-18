Клиентам Московского Кредитного Банка (МКБ) доступен новый сервис «МКБ Travel», позволяющий приобретать авиа- и ж/д билеты, а также арендовать автомобили в путешествиях через мобильный банк «МКБ Онлайн». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«МКБ Тревел» — это не только про удобный формат получения услуги, но и про реальную выгоду — МКБ будет возвращать до 7% от стоимости покупки баллами «МКБ Бонус». Баллы начисляются дополнительно к полученным в рамках стандартных условий программы лояльности, — прокомментировала начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина. — В ближайших планах — добавить в перечень доступных услуг бронирование отелей».

Сервис реализован при поддержке одного из крупнейших онлайн-сервисов для планирования путешествий OneTwoTrip и доступен всем пользователям мобильного приложения «МКБ Онлайн».