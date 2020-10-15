Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил работодателям не предоставлять еженедельно сведения о находящихся на удаленной работе сотрудников, если в них нет изменений, сообщается в указе столичного градоначальника.



«В случае отсутствия изменений в представленных сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения», — говорится в тексте документа.

В указе также подчеркивается, что работодатели должны обеспечить одновременное нахождение на рабочем месте не более 70% работников.

Частично удаленный режим работы для сотрудников столичных организаций действует с 5 октября.