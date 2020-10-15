Минфин РФ обсуждает переход на исчисление налога на недвижимое имущество организаций по кадастровой стоимости, сообщил первый замминистра финансов Леонид Горнин.

«Одно из решений, которое сейчас проговаривается с субъектами РФ, чтобы повысить налоговый потенциал от недвижимого имущества в составе основных фондов — предлагается осуществлять оценку не по остаточной балансовой стоимости, а дать такое право субъектам РФ: оценку осуществлять по кадастровой стоимости. Это, безусловно, достаточно сильно увеличит соответствующие поступления в бюджеты субъектов РФ», — сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь указал, что такое решение повысит налоговую нагрузку на бизнес.

«Правда — посередине: если это сильно увеличит поступления субъектов, значит, увеличит нагрузку на бизнес. Тем не менее вот то, что Леонид Владимирович сказал, наверное, это правильное решение. Почему? Потому что мы с вами, все граждане платят налоги на имущество исходя не из бэтэишной стоимости, а исходя из рыночной стоимости. Поэтому и бизнесу тоже нужно сделать постепенный такой переход — наверное, за год это неправильно делать — на уплату налога на недвижимое имущество по кадастровой стоимости», — сказал министр.