Нынешнее обрушение нефтяных цен на мировом рынке будет кратковременным, в ближайшее время ее стоимость вернется к 40 долларам за баррель и еще довольно долго продержится на этом уровне, однако за пределами десяти лет рынок нефти будет ждать новый период длительного падения, прогнозирует глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«На ближайшие три-четыре года, может даже пяти лет, мы не ожидаем, что цены могут удержаться на 25 или 30 долларах (за баррель). Поэтому это, скорее, сценарий для крайнего случая. Скорее всего, цены сохранятся около 40 долларов за баррель или выше. В этом смысле, я и считаю, что (бюджетная. — Прим. ред.) политика может быть более мягкой, даже в условиях антикризисных мер можно больше расходовать», — сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«В то время как, действительно, за рубежом десяти лет в будущем мы должны оценивать еще большие риски, то есть когда-то цена ниже 40 долларов или даже 30 может стать естественной», — заявил он. Кудрин объяснил, что это произойдет из-за структурных сдвигов в энергопотреблении, из-за появления других альтернативных источников энергии и принимаемых в разных странах программ диверсификации энергопотребления.

«Здесь на протяжении десяти лет и дальше могут быть существенные структурные изменения, которые могут снизить совершенно потребление и сделать низкими цены на нефть. Нефть может быть востребована, просто другие цены будут, и мы не будем получать того рентного дохода, который мы сейчас получаем», — уточнил он.

«Поэтому в среднесрочной перспективе у нас есть возможности поддержать государственные расходы на более высоком уровне, в более долгосрочной — конечно, нам нужна диверсификация экономики и рост ненефтяного сектора с точки зрения развития и экспорта», — подчеркнул Кудрин.