Российские банки выдали в III квартале 2020 года 2,1 млн кредитных карт, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Так, за январь — сентябрь 2020 года выдано 5,7 млн карт — на 30% меньше, чем за девять месяцев прошлого года. В сентябре банки выдали 719 тыс. кредитных карт — на 2% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 13% меньше, чем в сентябре 2019 года.

Среди регионов в сентябре банки предоставили больше кредитных карт, чем в августе в Башкортостане (плюс 4%), Татарстане (плюс 1%), Ростовской области (плюс 1%), Самарской области (плюс 3%), Нижегородской области (плюс 3%), Омской области (плюс 4%) и Приморском крае (плюс 5%). В остальных регионах выдачи сократились, в том числе на 1% в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

«Формально выдача кредитных карт в сентябре продолжила восстанавливаться, но эта динамика обусловлена слабыми результатами аналогичного периода прошлого года — примерно тогда банки как раз начали ужесточать свои кредитные политики в этом сегменте. Как и в случае с кредитами наличными, сейчас восстановлению выдач препятствуют появившиеся в сентябре риски очередных карантинных мер и макроэкономической нестабильности», — сказал генеральный директор ОКБ Александрович Артур.

