Заинтересованность в тестировании эксперимента по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц выразили в Московском Кредитном Банке, Промсвязьбанке, «Зените», Банке ДОМ.РФ и РНКБ, пишут «Известия» . ЦБ рассматривает возможность начислять зарплаты и пособия в цифровых рублях. Регулятор сам создаст платформу, которая должна стать частью платежной инфраструктуры.

Московский Кредитный Банк планирует поддержать запуск такого проекта одним из первых на рынке, заявили в банке. В компании «Билайн» сообщили, что создание цифрового рубля должно повысить конкуренцию в банковском секторе, снизить стоимость операций и предоставить новые возможности для абонентов.

Платформа, скорее всего, будет схожа с Системой быстрых платежей, чтобы можно было присоединиться всем без исключения игрокам, считают в банке «Зенит». Для перевода наличных и безналичных денежных средств в цифровой рубль могут быть использованы стандартные дистанционные каналы: банкоматы, платежные терминалы, приложения и интернет-банки, отметили в кредитной организации. Предполагается, что в качестве форм-фактора будет выбрана традиционная карта с чипом. Так можно будет воспользоваться текущими эквайринговыми устройствами, а деньги из наличных в цифровые и наоборот можно будет перевести через банкомат, предположили в ОТП Банке. Банкам нужно будет создать электронные кошельки совершенно нового формата, которые смогут проводить расчеты без Интернета, добавили в СКБ Банке.

По мнению экспертов, тарифы по финансовым продуктам зависят от ключевой ставки, но отдельные банки могут популяризировать именно цифровой рубль, поэтому предложат скидки. Эта форма может быть более выгодна, поскольку сокращает затраты на обслуживание купюр. Однако если будет отсутствовать элемент анонимности, который присущ наличным деньгам или векселям, отношение населения, скорее всего, будет настороженным, считают эксперты.