📰 Онлайн-документы с портала госуслуг можно будет распечатывать и заверять в МФЦ, пишет «Российская газета» . С введением электронного документооборота многие справки и выписки будут обладать юридической силой только в электронном формате. Чтобы сделать юридически равнозначную бумажную копию, документ надо будет направить в один из многофункциональных центров (МФЦ), где его распечатают и заверят. Проект постановления об этом подготовило Минцифры. Самостоятельно распечатанный электронный документ не имеет юридической силы и не может квалифицироваться как подписанный, отметили в ведомстве.

📰 На одном из YouTube-каналов к главе Банка России обратился генеральный директор компании «Фикс трейд» Дмитрий Савченко с заявлением о том, что регулирование рынка Forex в России, запущенное Центробанком в 2016 году, так и не заработало, пишут «Ведомости» . Он предлагает сократить обязательный размер собственных средств форекс-дилеров, который по нынешним требованиям составляет не менее 100 млн рублей, до 35 млн, уменьшить соотношение размера обеспечения, предоставленного физическим лицом, не являющимся ИП, форекс-дилеру, и размера его обязательств. Сейчас оно не может быть меньше 1:50, Савченко предлагает такой размер установить лишь с 1 января 2027 года, а пока разрешить соотношение 1:100.

📰 Главы Минпромторга Денис Мантуров в интервью Bloomberg назвал преимущество падения рубля к доллару на 20%, пишет РБК . По его словам, это выгодно для не зависящих от импорта компаний — такие предприятия сейчас находятся «в благоприятном положении». Кроме того, ослабление отечественной валюты будет мотивировать другие компании меньше полагаться на импорт и ориентироваться на внутренний рынок, заявил Мантуров.

📰 Курс рубля направился к новому препятствию, считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин. Об этом пишет «Российская газета» . Аналитик сохраняет среднесрочный конструктивный взгляд на российскую валюту. По его словам, геополитическая премия в рубле сократилась и будет продолжать сокращаться, но цены на нефть и пандемия оказывают давление на российскую валюту.

📰 Негосударственные пенсионные фонды предложили вариант увеличения маржинальности НПО, пишет «Коммерсант». Для этого предлагается ввести постоянную часть вознаграждения для пенсионных резервов — большую, чем по обязательному пенсионному страхованию. НПФ поясняют, что НПО более сложный для продвижения продукт. Увеличенное вознаграждение поможет НПО конкурировать в банковских сетях с другими накопительными продуктами, но произойдет это за счет сокращения дохода клиентов.



