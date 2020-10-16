Работающее население России недосчиталось во II квартале 2020 года 841 млрд рублей доходов, что соответствует 16 млн среднемесячных зарплат. Об этом говорится в аналитическом обзоре рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» «Цена карантина» . Эксперты сопоставили изменение поступлений от налога на доходы физических лиц и фонда оплаты труда по российским регионам в первой половине 2020 года.

Согласно расчетам НКР, по итогам II квартала текущего года было зафиксировано снижение поступлений НДФЛ в бюджеты субъектов РФ на 9,5%, что свидетельствует о соответствующем сокращении ФОТ в регионах. В I квартале текущего года наблюдался рост на 12%. Наибольшее совокупное снижение ФОТ, по оценкам НКР, пришлось на апрель — май: 802 млрд рублей, или 16,5% от уровня соответствующих месяцев прошлого года.

Снижение НДФЛ и, соответственно, ФОТ наблюдалось в апреле в 79 регионах из 85, в мае — в 76. В июне, после постепенной отмены значительной части карантинных мер, отрицательная тенденция была зарегистрирована только в 12 регионах, а к июлю показатели вернулись к мартовским уровням: отрицательная динамика ФОТ относительно аналогичного периода прошлого года наблюдалась лишь в трех регионах.

Наибольшие потери понесли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В абсолютном выражении на них пришлось 45% совокупного снижения ФОТ за апрель — июнь. За ними в десятке наиболее пострадавших следуют относительно благополучные регионы с точки зрения уровня заработной платы, а также регионы с развитым промышленным производством. В последних ограничения в полной мере отразились на промпредприятиях с большим количеством сотрудников. Так, в десятку вошли еще Краснодарский край, Татарстан, Челябинская, Свердловская, Нижегородская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Пермский край.

В процентном выражении самые тяжелые потери по сравнению с прошлогодним уровнем ФОТ зафиксированы в Дагестане, где снижение составило 22% и в основном пришлось на июнь. Среди прочих сильно пострадавших по этому критерию (это Пермский край, Удмуртия, Татарстан, Тюменская область, Краснодарский край, Владимирская, Челябинская, Ярославская, Астраханская области) присутствуют как промышленно развитые регионы, так и субъекты Федерации со слабо развитой региональной экономикой.

Перечни десяти регионов, которые понесли наименьшие потери как в абсолютном, так и в процентном сопоставлении с уровнем ФОТ 2019 года, совпадают на 60%. В них преобладают регионы с большой долей бюджетного сектора, где ФОТ достаточно стабилен, поскольку бюджетники в меньшей степени подвержены риску перевода на частичную занятость или резкого сокращения зарплат. Также в десятку наименее пострадавших вошли малонаселенные территории с преобладанием вахтового метода работы, где карантинные меры не носили столь массового характера и не повлекли за собой масштабной самоизоляции населения. Так, в абсолютном выражении меньше всего пострадали с точки зрения зарплат граждан во время карантина Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ (у них нулевые или почти нулевые потери, согласно данным НКР), Ненецкий АО, Карачаево-Черкесия, Курганская область, Тува, Северная Осетия, Калмыкия, Псковская область, Ингушетия, в относительном — Еврейская АО, Чукотский АО, Курганская область, Ненецкий АО, Волгоградская, Псковская области, Северная Осетия, Магаданская, Белгородская области, Забайкальский край.

«Для дополнительного понимания масштабов карантинных потерь мы оценили их как условное количество выплаченных среднемесячных заработных плат, разделив сумму снижения ФОТ на среднемесячную зарплату за соответствующий период. Таким образом, в апреле — мае работающие россияне недополучили 16 млн среднемесячных номинальных зарплат по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В апреле недоплата составила 18% относительно общего числа официальных среднемесячных зарплат, в мае — 10%», — отмечается в обзоре.

По оценкам НКР, сокращение ФОТ произошло в основном не из-за увольнений, а в результате применения неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели.

Еще одной категорией пострадавших стали не трудоустроенные официально граждане (в том числе использующие специальный налоговый режим для самозанятых). По оценке НКР, число таких работников в российской экономике может достигать 13 млн человек. «Точно оценить их потери за период ограничительных мер не представляется возможным. Однако с высокой долей вероятности процент потерь для самозанятых существенно выше, чем для официально трудоустроенных», — заключают эксперты.



Они указывают, что в целом принятые правительством меры сопоставимы с масштабом денежных потерь населения. Государственная поддержка в основном была сконцентрирована на семьях с детьми, на выплаты которым было направлено около 640 млрд рублей, и безработных, для которых было выделено 130 млрд. При этом в НКР не исключают, что для некоторых категорий работающих граждан эти средства оказались недоступны, так как носили адресный характер и не были направлены на стабилизацию рынка рабочей силы в целом.