Правительство выделит Роструду из резервного фонда 35,6 млрд рублей для выплаты пособий по безработице в РФ до конца 2020 года, говорится в разработанном Минтрудом проекте распоряжения Кабмина, который есть у ТАСС. Документ согласован с Минфином России.

«Настоящим проектом распоряжения правительства РФ предлагается в 2020 году выделить Федеральной службе по труду и занятости бюджетные ассигнования в размере 35,6 млрд рублей на предоставление бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконура субвенций на социальные выплаты безработным гражданам. Распределение дополнительного объема бюджетных ассигнований осуществлено на основании заявок субъектов РФ по прогнозируемому кассовому исполнению субвенций в октябре — декабре 2020 года», — говорится в документе.

Также отмечается, что в настоящее время на осуществление соцвыплат безработным в федеральном бюджете предусмотрено 165,7 млрд рублей. По состоянию на 12 октября израсходовано 152,8 млрд рублей (92%), остаток средств составляет 12,9 млрд рублей. При этом за 12 дней октября 2020 года кассовый расход составил 8,5 млрд рублей. Кроме того, в 82 субъектах РФ израсходовано более 80% от предусмотренных средств, из них в 69 регионах — более 90%, еще в 15 субъектах Федерации — более 95%. Согласно документу, у субъектов РФ сложилась задолженность по выплатам безработным за предыдущие месяцы в связи с тем, что «по межведомственному взаимодействию не всегда вовремя представлялась необходимая информация, из-за большого потока обращений работники центров занятости населения не успевали вовремя обрабатывать информацию, отсутствовало финансирование».

Также в октябре еще продолжается выплата установленных в связи с пандемией коронавируса повышенных пособий по безработице за сентябрь 2020 года, уточняется в проекте распоряжения. В аналогичном сентябрьском документе говорилось о принятом решении выделить Роструду из резервного фонда 35,3 млрд рублей на выплату пособий по безработице. По расчету Минтруда РФ, выделенных 35,3 млрд рублей должно было хватить до середины октября 2020 года.



В апреле президент России Владимир Путин объявил о введении в числе других мер поддержки доплат зарегистрированным безработным — по 3 тыс. рублей на каждого ребенка до 18 лет. В настоящее время максимальный размер пособия по безработице в объеме МРОТ — 12 130 рублей — установлен до конца 2020 года, а период выплаты повышенного минимального пособия в объеме 4,5 тыс. рублей — до 1 октября 2020 года. Изначально максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей, а минимальный — 1,5 тыс. рублей.