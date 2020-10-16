Новый цифровой сервис Россельхозбанка, получивший название «Свое жилье», официально открылся для пользователей. Как сообщили в РСХБ, посетители портала смогут выбрать недвижимость, рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.

Уже сейчас в экосистеме есть возможность оформить заявку на ипотечный кредит и выбрать недвижимость из более чем 1,2 млн вариантов. В частности, в экосистеме уже представлено более 4 тыс. новых жилых комплексов, а также вторичное жилье — за счет интеграции с сервисом по поиску недвижимости «ЦИАН». В перспективе на портале «Свое жилье» также появится возможность приобрести земельные участки, жилые дома и другую недвижимость.

Уточняется, что кредит через сервис можно взять в том числе по программе льготной сельской ипотеки со ставкой 2,7% годовых (при оформлении личного страхования).

«Набор онлайн-сервисов позволяет сократить количество посещений офисов Россельхозбанка до одного — непосредственно для подписания кредитного договора и проведения расчетов с продавцом», — указано в сообщении.

Сейчас сервисы экосистемы запущены в пилотном режиме в Москве и Московской области. Они будут постоянно дополняться, география будет расширяться. Уже в ближайшее время на ресурсе можно будет в онлайн-режиме подавать документы на регистрацию в Росреестр, оформлять новый договор ипотечного страхования и продлевать действующий, осуществлять частичное или полное досрочное погашение кредита, получать отчет об оценке объекта залога. В банке подчеркивают, что ключевым отличием его сервиса от предложений конкурентов станет возможность получить услуги в отношении уже купленной недвижимости (касающиеся переезда, клининга, дизайна, стрижки газонов, мелкого бытового ремонта и т. п.). «Каждая компания сможет стать партнером банка и сможет предложить свои услуги, связанные с недвижимостью», — отмечается в релизе.



«В экосистеме «Свое жилье» до конца 2020 года будет запущен личный кабинет партнера, через который можно подать заявку на кредит из офиса застройщика/риелтора, контролировать статус заявки, записаться на сделку в банк и осуществлять другие действия, необходимые для работы с РХСБ в части ипотечного кредитования», — сказано в сообщении.

