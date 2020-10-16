Министерство труда и социальной защиты РФ прогнозирует уменьшение числа безработных в России до 3 млн человек к концу 2020 года. Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте распоряжения правительства, который есть в распоряжении ТАСС.

«До конца 2020 года не ожидается значительного снижения численности безработных граждан. По оценке Минтруда России, среднемесячная численность безработных граждан в октябре составит 3,4 млн человек, в ноябре — 3,2 млн человек, а в декабре 2020 года — 3 млн человек», — говорится в документе.

Также подчеркивается, что численность официально зарегистрированных безработных за 12 дней октября снизилась на 63,3 тыс. человек, до 3,62 млн.

В сентябре Росстат сообщил, что численность безработных в России в августе составила около 4,81 млн человек, что на 47,6% больше показателя за август 2019 года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в августе достигла 6,4%. По сравнению с июлем 2020 года численность безработных выросла на 1,6%.



Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, по итогам года безработица в РФ будет на уровне 5,7% от числа занятых, в 2021-м прогнозируется снижение ее уровня до 5,2%, в 2022-м — до 4,7%, в 2023-м — до 4,6%.