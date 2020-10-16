Банк «Санкт-Петербург» произвел изменения в составе правления. После прохождения процедуры согласования с ЦБ РФ старший вице-президент — директор филиала банка в Москве Кирилл Кузнецов назначен на должность заместителя председателя правления кредитной организации.

Как уточнили в банке, в сферу ответственности Кузнецова входит управление блоком микро-, малого и среднего корпоративного бизнеса во всех регионах присутствия финучреждения.

Кирилл Кузнецов присоединился к команде банка «Санкт-Петербург» в конце 2018 года в качестве старшего вице-президента. В 2019 году вошел в состав правления.

В период с 2011 по 2018 год он курировал средний и региональный корпоративный бизнес в Альфа-Банке.



Кузнецов окончил в 2002 году экономический факультет Алтайского государственного университета, в 2017 году — INSEAD по программе Аlfa-Bank Top Management Program.