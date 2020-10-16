Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов, осуществляющего процедуру конкурсного производства в РУБанке, к бывшим контролирующим лицам кредитной организации, следует из сообщения , опубликованного в пятницу, 16 октября, на сайте АСВ.

АСВ 4 октября 2018 года направило в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам РУБанка его бывших топ-менеджеров. С бывших председателя правления, члена совета директоров Олега Рюмина, председателя наблюдательного совета Виктора Берегового, членов совета Романа Княгичева, Андрея Макаренко, Дениса Ершова (входил в число совладельцев банка), а также с Дмитрия Земчихина агентство потребовало в общей сложности более 1,318 млрд рублей.

АСВ установило, что в период с 1 по 22 августа 2016 года, дату отзыва лицензии у РУБанка, контролировавшие его лица совершали действия по выводу из банка ликвидных активов (ссудной задолженности рыночных заемщиков) и замещению их на невозвратную ссудную задолженность физических и юридических лиц, а также по безвозмездному отчуждению высоколиквидных ценных бумаг в пользу неустановленных лиц и премированию сотрудников банка в нарушение его внутренних нормативных актов, пояснялось в сообщении об иске.

Определением Арбитражного суда Москвы от 5 октября 2020 года (резолютивная часть опубликована 13 октября) с Дмитрия Земчихина взысканы убытки в размере более 186 млн рублей, солидарно с Виктора Берегового и Дениса Ершова — свыше 207 млн. Олег Рюмин привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации, при этом производство по спору в части установления размера его субсидиарной ответственности приостановлено до окончания формирования конкурсной массы и проведения расчетов с кредиторами. В удовлетворении остальной части заявления АСВ отказано.



В конце 2016 года ЦБ сообщал, что РУБанк перед отзывом лицензии перевел за границу ликвидные бумаги на 1,25 млрд рублей.

Согласно материалам АСВ, агентство пыталось, но не смогло отсудить премии на 19,8 млн рублей, выданные в РУБанке перед отзывом лицензии.

