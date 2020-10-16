Минфин в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина подготовил и внес в правительство проект постановления о продлении программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Программа субсидирования ставок по ипотеке на квартиры в новостройках запущена в апреле 2020 года для поддержки рыночного спроса на жилье.

«По состоянию на 12 октября 2020 года заключено 224,4 тыс. кредитных договоров на 630,8 млрд рублей. Использовано около 70% запланированного лимита программы (900 млрд рублей). Выдано 216,7 тыс. кредитов на 607,5 млрд рублей. К 1 ноября 2020 года планируется выдать около 268 тыс. кредитов на сумму 800 млрд рублей», — сообщает Минфин.

Продление программы до 1 июля 2021 года позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей, в том числе 90 тыс. кредитов на 270 млрд рублей — в ноябре — декабре 2020 года.