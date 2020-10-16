ВТБ в партнерстве с Почта Банком и веб-платформой Treeography.com реализует проект по восстановлению лесов России «Подари лес другу!», сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь к нему подключаются пользователи программы лояльности «Мультибонус», которые смогут дистанционно посадить свое дерево в национальном парке за бонусы, мили или бонусные рубли.

«Подари лес другу!» построен по принципу платформы с двумя группами пользователей. С одной стороны — лесничие, регистрирующие территории, на которых погиб лес, с другой стороны — пользователи, которые хотели бы его восстановить.

«Для того чтобы посадить дерево онлайн, необходимо зайти в мобильное приложение «Мультибонус» и выбрать на главном экране раздел «Подари лес другу!». Далее участник программы может выбрать на карте один из участков для посадки дерева и необходимое количество саженцев, а затем оплатить покупку своей бонусной валютой или доплатить рублями», — говорится в релизе.

В настоящее время в проекте участвуют лесничества Барахмановское, Пригородное, Кемлянское, Клепиковское и другие, расположенные в национальных парках «Угра», «Заповедная Мордовия», «Смоленское Поозерье», «Мещерский», «Сенгилеевские горы», «Валдайский». Для части будущего леса клиент может придумать собственное название. После завершения процедуры он получает документ, где указано имя того, в честь кого посажен лес, а также название территории, координаты деревьев на карте, количество и порода саженцев. Деревья высаживаются ежегодно весной и осенью, когда собраны все средства для восстановления конкретного участка. Клиент может принять в высадке саженцев личное участие.

Почти шесть лет назад сервис «Подари лес другу!» был запущен Почта Банком. Программа стала первым в мире проектом по дистанционному восстановлению лесов через интернет-банк и банкоматы. За это время вместе с клиентами Почта Банка высажено почти 4 млн деревьев более чем в 50 национальных парках страны.