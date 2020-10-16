В ходе расследования уголовного дела о покушении на хищение денежных средств фонда страхования вкладов путем оформления фиктивных вкладов в Торговом Городском Банке установлена причастность к совершению преступления семи лиц из числа участников организованной группы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, уточнив, что при содействии ФСБ задержаны Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин и Сергей Федерякин, которым предъявлено обвинение в совершении покушения на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере. По ходатайству следствия все обвиняемые заключены под стражу.

По данным следствия, в феврале — марте 2017 года перечисленные лица и их сообщники получили контроль над указанным банком, где сложились условия и основания для отзыва лицензии, а также действовал запрет ЦБ на привлечение денежных средств физических лиц во вклады. Члены организованной группы нашли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Волгоградской и иных областях более 500 физических лиц, в том числе своих родственников и знакомых, и в специально открытых в Москве двух новых дополнительных офисах ТГБ оформили документы о размещении данными лицами средств во вклады на общую сумму более 627 млн рублей. В действительности денежные средства на счета не вносились. Размер депозитов не превышал 1,4 млн рублей на человека (максимальную сумму возмещения, выплачиваемого Агентством по страхованию вкладов).

В Торговом Городском Банке обнаружены забалансовые вклады на 600 млн рублей Часть вкладов, привлеченная Торговым Городским Банком (лицензия отозвана), оказалась за балансом. Временная администрация банка получила от бывшего руководства 504 досье по вкладам на 601 млн рублей, информация о которых отсутствует в балансе и автоматизированной учетной системе финучреждения, говорится в ответе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на вопросы «Ведомостей».

В период с марта по август 2017 года Гришкин, Горин, Загорцев, Наумов, Подмостов, Соломатин совместно с другими членами организованной группы обеспечили подачу в АСВ заявлений от фиктивных вкладчиков ТГБ на получение компенсаций из фонда обязательного страхования вкладов. «Однако до конца хищение не было доведено в связи с законным отказом ГК «АСВ» признать обязательства перед фиктивными вкладчиками банка», — подчеркивают в Следственном комитете.

В отношении Гришкина, Горина, Загорцева, Наумова, Соломатина, Федерякина и иных шести лиц возбуждено еще одно уголовное дело по факту совершения аналогичного преступления, связанного с оформлением фиктивных вкладов в другом коммерческом банке перед отзывом у него лицензии, уточняют в СК. Оба уголовных дела объединены в одно производство.

«Проводятся следственные действия, направленные на дальнейший сбор доказательств и установление других соучастников противоправной деятельности», — отмечается в релизе.



Лицензия у ТГБ была отозвана 13 марта 2017 года.