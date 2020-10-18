Денежные переводы Contact стали доступны в магазинах «Связной». Клиенты платежной системы получили возможность отправлять деньги по России и за границу в любом магазине сети по всей России, сообщает пресс-служба компании.



«Для отправки перевода отправителю необходимо предоставить менеджеру магазина «Связной» документ, удостоверяющий личность, назвать свой номер телефона, Ф. И. О. получателя, страну и город получения. После этого нужно внести денежные средства и забрать чек с номером перевода. Получить перевод можно в любом пункте платежной системы, полный список доступен на официальном сайте Contact», — говорится в релизе.

Комиссия за переводы по России составляет 1,5% от суммы отправки, в страны ближнего зарубежья — 2%. При переводах в валюте на сумму свыше 100 тыс. рублей комиссия составляет 1 тыс. рублей. С тарифами на отправку в страны дальнего зарубежья можно ознакомиться в любом магазине «Связной». Найти ближайший магазин можно на официальном сайте «Связного».

«Связной» также объявляет о старте акции «Делай переводы — Копи скидку». В период до 30 сентября 2021 года при отправке перевода на любую сумму клиент получает специальный промокод в размере комиссии за операцию. Промокоды суммируются и дают скидку до 20% на покупку любого товара в магазинах «Связной». Срок действия промокодов — до 31 октября 2021 года.

