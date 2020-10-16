Половина жалоб, поступивших в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) за январь — сентябрь 2020 года, на неправомерное взыскание долгов касалась деятельности микрофинансовых организаций (МФО), сообщил Дмитрий Фалин, исполняющий обязанности начальника управления по организации ведения государственного реестра и контроля деятельности юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, ФССП России.

«В этом году в «передовики» вышли микрофинансовые организации. 50% всех поступающих жалоб связаны с деятельностью МФО. Это 9 797 жалоб. 28% — это деятельность профессиональных коллекторов, юрлиц, включенных в государственный реестр (5 511 жалоб), 10% жалоб связаны с деятельностью кредитных организаций (1 989), остальные — по иным вопросам», — сказал Фалин в ходе онлайн-трансляции MFO Russia Forum 2020.

При этом он указал на то, что на рынке действует в пять раз больше МФО, чем коллекторских агентств.

Также, по его словам, за отчетный период две трети возбужденных административных дел касались деятельности по взысканию долгов микрофинансовыми организациями, отметил представитель ФССП. «За девять месяцев текущего года возбуждено чуть меньше дел об административных правонарушениях — 2 237 дел, в прошлом году таких дел было 2 289. Если исходить из состава этих дел, то 65% (1 451 дело) всех составленных протоколов или возбужденных дел касались неправомерных действий микрофинансовых организаций. <…> 33% — в отношении профессиональных коллекторов», — отметил он.

Всего за девять месяцев текущего года количество жалоб о нарушении закона о взыскании задолженности, которые поступили в службу, снизилось почти до 19,9 тыс. против 20,8 тыс. в прошлом году. Больше всего жалоб зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской и Челябинской областях.