Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 77,895 рубля. С начала торговой сессии было проведено 39,9 тыс. сделок на 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 77,75—78,365 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 91,235 рубля, уменьшившись на 19 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,6 тыс. сделок на 204,5 млн евро по курсам от 91,105 до 91,8075 рубля за евро.

Рубль в пятницу смог продемонстрировать позитивную динамику, несмотря на снижение цен на нефть, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«При этом поддержку ему оказывала динамика ведущих валют развивающихся стран, которые в рамках сегодняшних торгов, за исключением бразильского реала, прибавляли до 0,6%», — уточняет эксперт.

По его мнению, в рамках ближайших сессий американская валюта может продолжить движение в данных границах. «Стабильная ситуация на рынке нефти не позволит доллару выйти выше 80 рублей, а пониженный аппетит к рисковым активам не даст рублю возможности укрепиться», — заключает аналитик.