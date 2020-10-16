В августе 2020 года субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) выдано более 272 тыс. кредитов, что на 10,4% больше, чем в июле. Их объем вырос за месяц на 7,2% до 698 млрд рублей, говорится в статистическом бюллетене Банка России «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства».

Средний размер кредита заемщиков — субъектов МСП в августе 2020 года сохранился на уровне предыдущего месяца и составил 2,6 млн рублей в отличие от предыдущих месяцев, когда наблюдалось его снижение. Для сравнения: средний размер кредита заемщиков, не являющихся субъектами МСП, в августе 2020 года был равен 302,8 млн рублей.



Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам (на срок до одного года) снизилась до 6,73%, по долгосрочным кредитам (на срок свыше одного года) сохранилась на уровне июля, составив 8,02%.

Портфель кредитов МСП достиг на 1 сентября 5,2 трлн рублей.