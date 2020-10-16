Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о реализации пилотного проекта по разработке профстандартов по перспективным профессиям будущего, в том числе в области искусственного интеллекта. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации .



«Реализовать с 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021 года пилотный проект по ускоренной разработке профессиональных стандартов по перспективным профессиям будущего и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов, а также соответствующих образовательных программ», — говорится в документе.

Премьер также утвердил план мероприятий и правила реализации проекта. Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением, возложена на Минтруд РФ, Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ и профильные некоммерческие организации.

В документе указано, что перспективными профессиями будущего «признаются профессии в области технологий искусственного интеллекта и в области игровых и образовательных сред».