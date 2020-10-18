Пенсионеры, которые решат получать пенсию в другом банке, с 18 октября при желании могут сохранить прежнюю дату ее доставки. Вступили в силу соответствующие изменения в правила выплаты пенсий, сообщает «Российская газета».

Теперь кредитные доставочные организации будут обеспечивать сохранение даты доставки средств, пояснили в Минтруде, ранее при смене кредитной организации срок ее доставки мог измениться.

В ведомстве также напомнили, что способ доставки пенсии пенсионер выбирает сам. Сегодня ее по-прежнему можно получать в почтовом отделении, деньги могут приносить почтальоны на дом. Однако в этом случае график доставки пенсии устанавливается почтовым отделением и может сдвинуться в пределах доставочного периода. «Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты», — говорится в сообщении Минтруда.

Как рассказали в Пенсионном фонде, знать точный срок начисления денежных средств желают многие пенсионеры, чтобы заранее рассчитывать свои расходы и доходы. При этом получать пенсии они могут только в тех банках, у которых с ведомством заключен договор. Наиболее популярны среди российских пенсионеров СберБанк и Почта Банк.