За первые шесть месяцев 2020 года в России резко выросло количество преступлений, связанных с недвижимостью, пишут «Известия» . На вторичном рынке за первое полугодие число таких преступлений увеличилось на 56% по сравнению со всем 2019-м, рассказали в Центре исследований экспертиз Финансового университета при правительстве РФ. Растут и суммы ущерба: с 2015 по 2019 год в категориях крупного и особо крупного размера стало на 28% больше правонарушений, а за первое полугодие этого года — уже на 62% больше от всего 2019-го.

Зачастую основными «бенефициарами» в таких преступлениях становятся так называемые «юридические фирмы на все руки» — мошенники обещают сделать все дешево и ответственно, но исполнять свои обещания не спешат. В том числе это касается юридического сопровождения сделок купли-продажи недвижимости. Помощь от таких юристов может стоить человеку и денег, и его квартиры.

По мнению экспертов Финансового университета, основная проблема в том, что за сделки в простой письменной форме ответственность несут сами стороны, и в таких ситуациях никто не проверяет ничьих намерений. Около 10% от общего числа обвинительных приговоров приходится на преступления, совершаемые администрацией муниципального образования, сотрудниками МФЦ и так далее.

Минфин обсуждает новый способ расчета налога на недвижимость юрлиц Антон Силуанов в свою очередь указал, что такое решение повысит налоговую нагрузку на бизнес.

Юристы советуют внимательно изучать все документы и ничего не подписывать, полностью не удостоверившись в безопасности сделки. По их словам, самым надежным способом проведения сделки купли-продажи недвижимости в российском законодательстве является ее нотариальное удостоверение. В то же время ответственность нотариуса застрахована, и за причиненный по его вине ущерб можно получить возмещение в судебном порядке. Если суммы страховки окажется недостаточно для того, чтобы покрыть ущерб, существует коллективная страховка нотариальной палаты субъекта РФ. Если же и этого окажется недостаточно, нотариус ответит личным имуществом. Кроме того, существует компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты, который компенсирует ущерб любого размера, если это будет необходимо.