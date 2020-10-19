Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» фондам Baring Vostok и Goldman Sachs — своим партнерам по «Тинькофф Кредитные системы» и Tinkoff Digital, пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию. По данным ЕГРЮЛ, Tinkoff Digital вышла из числа акционеров кипрской компании «Сравни холдинг лимитед», которой принадлежит маркетплейс.

Тиньков и Goldman Sachs как акционеры Tinkoff Digital вошли в бизнес «Сравни.ру» в декабре 2014 года — сервис тогда оценивался в 5 млн долларов. Baring Vostok вошел в капитал чуть позже; за эти годы выручка компании, по данным «СПАРК-Интерфакса», выросла в 15 раз — с 75,9 млн рублей в 2015 году до 1,15 млрд рублей в 2019-м.

По мнению экспертов, «Сравни.ру» по изначальному замыслу должен был стать частью масштабного проекта Tinkoff Digital, также он был нужен бизнесмену для продвижения «Тинькофф Онлайн страхование». Продажа «Сравни.ру» никак не связана с переговорами между TCS и «Яндексом» — речь идет о Tinkoff Digital, поэтому сделка не имеет ничего общего с историей продажи бизнеса «Яндексу», считают эксперты.