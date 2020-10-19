Часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) — в том числе из его ликвидной части — может быть переведена на депозиты ВЭБа, пишут «Известия» , ссылаясь на источники. Информацию подтвердил один из федеральных чиновников.

Сейчас на депозитах в ВЭБе размещено 580 млрд рублей из средств ФНБ, следует из материалов Минфина. По данным на 1 октября, в Банке России хранились деньги ФНБ в размере 8,2% ВВП. Теоретически 1,2% могли быть вложены в другие активы, но, так как практически вся сумма накоплений размещена в иностранные валюты, размер фонда в рублевом выражении постоянно пересматривается — как только рубль укрепится, стоимость активов ФНБ снизится. По словам собеседника издания, сейчас Кабмин обсуждает изменение этого норматива — в частности, корректировку правила, предписывающего держать в ЦБ ресурсы не менее 7% ВВП. Если инициатива пройдет, в проектах, в которые будут вкладываться деньги фонда, должны будут участвовать и другие кредиторы или инвесторы.

В пресс-службе Кабмина заявили, что прорабатывают федеральный закон о внесении изменений в статьи 96.11 и 125 Бюджетного кодекса. Документом будет устанавливаться порядок вложений средств ФНБ в самоокупаемые инфраструктурные проекты и проекты «ВЭБ.РФ». Правила коснутся предельного объема средств ФНБ от общего размера финансирования, доходности, срока размещения ресурсов, добавили там. Если в ходе исполнения бюджета прогнозы по пополнению фонда будут выше уровня 7%, инвестирование средств этого источника продолжится на инфраструктурные проекты, отметили в пресс-службе Минфина.

Объем ФНБ в сентябре вырос на 476 млрд рублей, а в долларовом эквиваленте сократился на 5,3 млрд Такие данные приводятся на сайте Минфина России.



В Минтрансе сообщили, что в общенациональном плане восстановления экономики предусмотрено выделение РЖД в 2020 году средств ФНБ на развитие Восточного полигона. Также прорабатывается использование средств ФНБ для строительства автодороги М12 (Москва — Нижний Новгород — Казань). Предложения согласовываются с профильными ведомствами, добавили в Минтрансе.

По мнению экспертов, сейчас стоит задача не сохранить неприкосновенность бюджетного правила, а вывести экономику из кризиса. Также необходимо максимально быстро вернуть экономике динамику, и поэтому лучше скорректировать бюджетное правило, которое разрабатывалось под совершенно другие условия, чем вынуждать бизнес приспосабливаться к кризису, считают они.