Самой высокооплачиваемой профессией на «удаленке» в России эксперты назвали специальность программиста-аналитика 1С. Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Работы.ру», соискателю этой вакансии готовы платить до 270 тыс. рублей в месяц.

От соискателя на эту должность (и с такой зарплатой) ожидают следующее:

опыт работы не менее четырех лет в команде численностью от десяти человек;

знание как минимум одной из типовых конфигураций 1C;

умение работать с системой управления базами данных.

От 200 тыс. рублей в месяц при условии работы из дома (на «удаленке») предлагают менеджеру внешне-экономической деятельности на проекте. Здесь от кандидата будут требовать следующее: поиск поставщиков торговых автоматов и запчастей к ним, проведение аналитики рынка, организацию схемы доставки оборудования. Помимо этого условием является опыт работы более пяти лет и высокое знание иностранных языков, которые необходимы для проведения переговоров.

Backend-разработчик в проект «Сберавто» может зарабатывать от 180 тыс. рублей в месяц на «удаленке». Здесь от соискателя ждут опыта работы от трех лет, знание языка программирования Golang, также надо уметь пользоваться программным обеспечением Docker и Kubernetes.

На четвертом месте — зарплата в месяц до 140 тыс. рублей — вакансия HTML-верстальщика (Senior) с опытом работы от двух лет и знанием HTML5 и CSS3. «Кроме того, среди требований для этой позиции работодатель указал навыки владения инструментами для сборки (Gulp (gulp-pugbem), Webpack) и системой Git, умение создавать продуманную структуру адаптивных страниц и стилей, а также понимание БЭМ», — говорится в исследовании портала.

Замыкает топ-5 вакансий на «удаленке» — с зарплатой до 100 тыс. рублей в месяц — позиция преподавателя курса UX/UI-дизайна. Претендент должен обладать опытом работы в веб-дизайне более трех лет.