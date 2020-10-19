📰Самозанятые теперь могут рассчитывать на отдельные меры поддержки, предусмотренные для МСБ, пишет «Российская газета» . Они могут претендовать на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие системы поручительств и независимых гарантий по обязательствам, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и других договорах. Самозанятые с 2021 года смогут обратиться в центры «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, пройти обучающие курсы. Им станут доступны займы до 1 млн рублей от государственных МФО, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.



📰 Ключевая проблема с российским законодательством в том, что оно слишком часто меняется, заявили представители иностранного бизнеса перед ежегодной встречей с российскими властями. Об этом пишет РБК . Законы применяются избирательно и не соответствуют сложившимся условиям, указали международные компании, работающие в России. Таковы результаты ежегодного опроса иностранного бизнеса в РФ, проведенного компанией EY в августе — сентябре. Несмотря на сохраняющиеся барьеры, для 92% компаний, принявших участие в исследовании, Россия — один из стратегических рынков. Более половины компаний (53%) сказали, что собираются расширять присутствие в РФ в ближайшем будущем.

📰 Экономисты РАНХиГС в своем заключении на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» поддержали сокращение расходов, запланированное Минфином, пишут «Ведомости» . Однако, по их мнению, заложенный в проект бюджета на 2021—2023 годы прогноз по доходам следует признать слишком оптимистичным, так как он не учитывает второй волны пандемии. Восстановление спроса на нефть и цены на энергоносители может происходить медленнее оценок финансового ведомства, что неизбежно отразится на наполняемости бюджета в следующую трехлетку, предупреждают авторы заключения.

📰 Частные управляющие компании, инвестирующие пенсионные накопления, находящиеся в ПФР, постепенно сокращают отставание по показателям от ВЭБа, пишет «Коммерсант» . По итогам трех кварталов средневзвешенная доходность их инвестиций составила 6,5% годовых, что лишь на 0,2 процентного пункта ниже, чем у расширенного портфеля госкомпании. Частным управляющим помогли акции, купленные на фоне распродаж в первой половине года. Повышенная доходность по итогам года — на уровне 9—10% годовых — все еще достижима, считают эксперты. Это возможно в результате инвестиций в акции и долгосрочные облигации.

📰 Финансовые группы с государственным капиталом лидируют в рейтинге подобных групп, который подготовило агентство «НКР», пишет РБК . На них приходится три четверти активов всего российского рынка. Государство является основным бенефициаром финансовых групп в России: на него приходится 76% активов и 74% капитала участников рейтинга 100 крупнейших финансовых групп. Формирование групп в российском финансовом секторе преимущественно вокруг банков объясняется тем, что исторически в России роль иных финансовых институтов достаточно невелика, отметили в НКР.