Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры и арестовал имущество и банковские счета бывших руководителей и совладельцев Бинбанка в рамках иска ЦБ и банка «Открытие». Соответствующее определение размещено в картотеке арбитражных дел.

Обеспечительные меры приняты в отношении Константина Калагина, Александра Лукина, Кирилла Любенцова, Петра Морсина и Микаила Шишханова в пределах суммы исковых требований в размере 85,4 млрд рублей, за исключением 80% ежемесячной заработной платы.

Ограничения не коснулись совладельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на 700 млн долларов Истцы считают, что Шишханов, Данкевич и Беляев в августе 2017 года помогли структурам Бориса Минца реализовать заведомо неликвидные облигации O1 Group.

Ранее стало известно, что Банк России готов рассмотреть мировое соглашение по вопросу урегулирования убытков, причиненных Бинбанку основным акционером группы «Сафмар» Михаилом Гуцериевым. В свою очередь группа «Сафмар», банки «Траст» и «Открытие» подписали дополнительное соглашение об урегулировании споров, в котором урегулировали все претензии Фонда консолидации банковского сектора и ЦБ в отношении операций Бинбанка и Рост Банка, совершенных до момента санации кредитных учреждений.