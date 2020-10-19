Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:13 мск прибавил 0,1% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 802,25 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,12% и равнялся 1 134,19 пункта.

«Утренний рост в Азии задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 770—2 830 пунктов, по индексу РТС — 1 120—1 145 пунктов», — комментирует старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.