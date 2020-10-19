Рост показателя долговой нагрузки (ПДН) отмечается у всех категорий российских заемщиков независимо от уровня доходов, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, за прошедшие шесть месяцев больше всего ПДН вырос в сегменте заемщиков со средними доходами (от 20 тыс. до 40 тыс. рублей) – до 25,16%. Чуть меньше долговая нагрузка увеличилась у граждан с наибольшими доходами (свыше 40 тыс. рублей) – до 20,87%. Самыми низкими темпами ПДН рос у заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. рублей) – до 29,24%.

Наибольшие показатели ПДН у граждан с доходами ниже среднего были продемонстрированы в Амурской области (37,39%), Республике Мордовия (35,50%) и Красноярском крае (35,46%). У граждан со средними доходами — в Амурской (31,94%), Кировской (30,25%) и Вологодской (29,47%) областях. У граждан с доходами выше среднего — в Амурской (25,42%), Архангельской (23,83%) и Кировской (23,19%) областях.