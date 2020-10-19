Банк «Солидарность» ввел два новых вклада — «Юбилейный год» и «Премиальный».

Депозит «Юбилейный год» открывается на 450 дней. Срок вклада разделен на пять периодов начисления процентов: с первого по 90-й — 4,3%, с 91-го по 180-й — 4,7%, со 181-го по 270-й — 5,1%, с 271-го по 360-й — 5,3%, с 361-го по 450-й день — 5,6%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5%. Минимальная сумма — 25 тыс. рублей.

Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 180 дней с даты заключения договора. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. Возможны расходные операции в размере не более 20% от суммы вклада на первое число месяца совершения операции при условии сохранения минимальной суммы вклада.

При досрочном истребовании суммы вклада проценты за последний неполный расчетный период на остаток денежных средств начисляются по ставке вклада до востребования, ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат.

Проценты выплачиваются каждый 90-й день (расчетный период) со дня открытия вклада и по окончании срока хранения по выбору вкладчика: на текущий счет или счет банковской карты.

При условии открытия вклада через систему дистанционного банковского обслуживания ставка будет увеличена на 0,1 процентного пункта.

«Премиальный» оформляется на 395 дней. Минимальная сумма — 3 млн рублей, 40 тыс. долларов, 35 тыс. евро или 300 тыс. китайских юаней. В рублях доходность составит 4,9%, в долларах — 1,4%, в евро — 0,05%, в китайских юанях — 2% годовых. Возможны дополнительные взносы, а также расходные операции до суммы неснижаемого остатка. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно или в конце срока на текущий счет или счет банковской карты.