Правительство РФ дополнительно выделит свыше 35 млрд рублей для поддержки людей, оставшихся без работы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

«Дополнительно правительство выделяет еще более 35 миллиардов рублей. Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах», — сказал Мишустин, уточнив, что соответствующее распоряжение уже подписано.

По его словам, на эти выплаты в текущем году бюджетом предусмотрено более 165 млрд рублей.

