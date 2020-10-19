Банк России установил официальные курсы валют на 20 октября.

Курс доллара понизился на 4 копейки, составив 77,9241 рубля (77,9644 рубля на 19 октября). Курс евро повысился на 0,74 копейки, до 91,3115 рубля (с 91,3041 рубля на 19 октября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 12:56 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,74 рубля (минус 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро стоил 91,39 рубля (плюс 16 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 77,67 до 78,08 рубля за доллар и от 91,06 до 91,54 рубля за евро.