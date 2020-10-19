Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса стала беспрецедентным вызовом для экономики страны, ситуация непростая, как и во всем мире.

«Трудно сказать, потому что мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, имеется в виду пандемия, которая помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики, и каждая страна также сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики. Эти трудности, к сожалению, не проходят и мимо нас, поэтому, безусловно, это дополнительный груз», — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, как в Кремле оценивают текущую ситуацию в экономике страны.

Общая стоимость антикризисных мер в России составила 5—6% ВВП Об этом заявила замглавы Минэкономразвития России Оксана Тарасенко.

Песков пояснил, что то, как эффективно удастся стране минимизировать этот вызов для экономики, будет зависеть от работы правительства, от работы руководства России. «Ситуация весьма непростая, она непростая во всем мире, во всех странах мира, много негативных последствий. И здесь, конечно, каждая страна самостоятельно реализует свои антикризисные планы», — подытожил он.