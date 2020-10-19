Форум об экосистемах и маркетплейсах для финансовой и смежных отраслей FinWin-2020 состоится 22 октября в Москве.

Мероприятие пройдет в Технополисе «Москва».

Маркетплейсы и экосистемы — отличная площадка для экспериментов. На их основе можно быстро проверять бизнес-гипотезы, отслеживать глобальные и локальные изменения в потребностях и паттернах поведения клиентов. Эта особенность стала крайне важна в нестабильном 2020 году.

Среди тем форума:

  • Как отбирать и проверять бизнес-гипотезы в рамках маркетплейса?
  • Как отследить изменения в потребностях клиентов и правильно отреагировать на них?
  • Успешные и неуспешные механики в схемах монетизации маркетплейса.
  • Как раскачать продажи партнерских продуктов?
  • Нестандартные решения в развитии маркетплейсов, порожденные кризисом.
  • Рекламная платформа как следующий шаг эволюции маркетплейса.
  • Каналы продаж и взаимодействие с клиентом. Оптимальные комбинации для максимального результата.
  • Питчи антикризисных партнеров для маркетплейсов и экосистем.

В числе спикеров:

  • заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский;
  • вице-президент экосистемы Huawei и Honor Михаил Комков;
  • советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская;
  • руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев;
  • директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин.

FinWin-2020 пройдет одновременно в офлайн-, и в онлайн-формате. На форуме ожидается 600+ представителей банков, лидеров экосистем, сервисов для потребителей, телекомов, ретейлов, е-коммерс, страховщиков, МФО, IT-компаний и др., которые соберутся, чтобы обсудить прорывные идеи для построения экосистем и маркетплейсов и найти ценных партнеров. За четыре года проведения FinWin твердо зарекомендовал себя как площадка, где происходят судьбоносные встречи и закладывается фундамент ключевых для бизнеса партнерств.

Конференция организована порталом о будущем финансовых услуг FutureBanking.ru и издательским домом «Регламент». Дополнительная информация о форуме доступна по ссылке.

Контактный телефон: +7 (495) 252-12-17.