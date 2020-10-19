Количество выданных новых кредитных карт в III квартале 2020 года сократилось на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составило 2,2 млн. В сентябре их количество достигло 0,74 млн ед. и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 1,5%.

Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (135,5 тыс. ед.), Московской области (103,3 тыс. ед.), Краснодарском крае (90,8 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (78,7 тыс. ед.), а также в Республике Башкортостан (73,1 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику сокращения количества новых выданных кредитных карт продемонстрировали Москва (-33,5%), Московская область (-33,1%), Санкт-Петербург (-28,9%), Хабаровский край (-27,4%), а также Волгоградская область (-26,7%).