Сенаторы предложат правительству проработать вопрос о свободной экономической зоне в арктических регионах России, такая инициатива содержится в проекте документа по итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Законодатели намерены рекомендовать правительству РФ «проработать вопрос о свободной экономической зоне для регионов АЗРФ (Арктической зоны РФ. — Прим. ред.)», говорится в проекте.

Также для решения проблемы цифрового неравенства в Арктической зоне РФ предлагается предусмотреть включение в состав федерального проекта «Информационная инфраструктура», входящего в состав нацпроекта «Цифровая экономика РФ», комплекса мер, обеспечивающего повышение плотности линий оптоволоконной связи в регионах Арктической зоны. Рекомендуется рассмотреть «возможность установления сниженных тарифов на интернет-трафик по спутниковым каналам связи для субъектов РФ, входящих в состав Арктической зоны, путем введения механизмов выравнивания тарифов на спутниковую связь со среднероссийскими тарифами на связь, предусмотрев на эти цели ассигнования из федерального бюджета».

Предлагается проработать вопрос создания в Арктической зоне сети интеллектуальных центров сверхбыстрой обработки и хранения данных на основе российских программно-аппаратных комплексов.

Сенаторы рекомендуют разработать «дорожную карту» по оснащению Северного морского пути средствами связи российского производства, проработать вопрос по созданию пилотных зон и экспериментальных правовых режимов для «тестирования в АЗРФ беспилотных внедорожных транспортных средств и роботизированных комплексов для освоения территорий и разведки месторождений».