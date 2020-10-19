ВТБ запустил прием и проверку электронных документов при открытии расчетного счета для среднего и малого бизнеса в рамках услуги «Выездной сервис». Новая опция уже доступна предпринимателям в 20 городах России.

Услуга «Выездной сервис» была запущена в пилотном режиме в июне 2019 года. Сегодня она доступна клиентам в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на Дону, Самаре, Уфе, Челябинске, Тюмени, Оренбурге, Барнауле, Иркутске и Кемерово.

Услуга позволяет открывать расчетный счет без посещения офиса банка: достаточно обратиться в кол-центр или оставить онлайн-заявку на сайте ВТБ. С клиентом свяжется сотрудник банка, проконсультирует по перечню документов, необходимых для открытия счета, и договорится о встрече.



Теперь клиент может представить пакет документов в электронном виде. Оригиналы проверяются представителем банка во время встречи и передаются специалистам для дальнейшей работы.

