Совкомбанк снизил размер минимального первоначального взноса по ипотечным кредитам для клиентов, имеющих дополнительную недвижимость в собственности, говорится в релизе финучреждения.

«Минимальный первоначальный взнос может использоваться для приобретения квартиры или апартаментов на первичном и вторичном рынках в ипотеку за исключением госпрограмм. По новым условиям базовая процентная ставка по программе «Новостройка» составит 9,49%, «Недвижимость на вторичном рынке» — 10,49%», — сказано в сообщении.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, заемщику необходимо подтвердить наличие недвижимости в собственности. Для обеспечения кредитного договора имеющееся имущество передавать в качестве залога банку не потребуется.