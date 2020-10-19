Новые клиенты банка «Санкт-Петербург» могут оформить карту Visa Cashback с бесплатным обслуживанием, говорится в релизе финучреждения.

Акция «Калейдоскоп скидок» продлится по 31 октября.

В этот период банк предлагает особые условия и скидки на различные услуги. На следующей неделе, с 26 по 31 октября, клиенты банка смогут совершить платежи и переводы без комиссии и конвертировать валюту на особо выгодных условиях.

«Пользуясь картой Visa Cashback, вы получаете кешбэк рублями в размере 10% в кафе и ресторанах, 5% на покупки на АЗС и 1% на другие категории. Обычно при несоблюдении условий по минимальным тратам, остатку или зачислениям такая карта стоит 299 рублей в месяц. С 19 октября мы предлагаем всем, кто раньше не был нашим клиентом, открыть Visa Cashback с гарантированным бесплатным обслуживанием на ближайшие пять лет», — прокомментировал руководитель бизнеса банковских карт банка «Санкт-Петербург» Сергей Мишанин.