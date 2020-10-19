Агентство по страхованию вкладов подало иск о привлечении бывших контролирующих лиц страховой компании «Московия» к субсидиарной ответственности по ее обязательствам в общем размере 1,47 млрд рублей. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщается на сайте АСВ.

Заявление подано в Арбитражный суд Москвы 12 октября 2020 года в отношении Ионовой А. В., Ибрагимовой М. С., Каляжнова И. В., Комаровой Н. В., Михалева Д. С., Накучиева М. Г., Туторайтиса Е. В., Харечко А. В., Шпаковской Ю. Ю.

Напомним, что, в частности, Дмитрий Михалев и Ангелина Ионова в разное время занимали должность генерального директора страховой компании.

Ранее решением Арбитражного суда Москвы от 16 октября 2017 года страховая организация была признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее было открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

«В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими лицами совершались сделки по отчуждению объектов недвижимости в пользу связанных со страховой организацией лиц без равноценного встречного исполнения, внесение денежных средств в уставный капитал технических организаций, а также безосновательное перечисление денежных средств в их пользу, выдача наличных денежных средств из кассы страховой организации генеральному директору под отчет без возврата, непередача ценных бумаг, полученных генеральным директором страховой организации в счет увеличения ее уставного капитала, а также несоблюдение требований страхового законодательства в части учета, хранения и предоставления информации; непередача документации временной администрации и конкурсному управляющему», — отмечают в АСВ, поясняя, что «указанные обстоятельства в соответствии со статьей 10 федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» являются основаниями для привлечения контролировавших страховую организацию лиц к субсидиарной ответственности».



Агентство обещает и в дальнейшем принимать «все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы страховой организации».