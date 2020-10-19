Чистые выплаты нефинансовых организаций по внешнему долгу увеличатся в IV квартале 2020 года — I квартале 2021-го, свидетельствуют расчеты Банка России.

Сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет в текущем и следующем кварталах, согласно данным макроэкономической статистики, 23,3 млрд и 13,8 млрд долларов соответственно. Такие данные приводится в опубликованной Центробанком РФ «Оценке фактических платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций в IV квартале 2020 года — I квартале 2021 года» .

В ЦБ напоминают, что традиционно существенные объемы выплат, по данным макростатистики, приходятся на декабрь (14,7 млрд долларов), «но, как показывает исторический опыт, значительная часть этих платежей обычно пролонгируется или рефинансируется».

Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты в IV квартале 2020 года могут составить до 21,6 млрд долларов (на 31% больше, чем годом ранее), а в I квартале 2021-го — до 11,8 млрд (на 3% больше в годовом выражении). Остаток суммы приходится на внутригрупповые платежи (определенные по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке).



Проведенный Банком России опрос крупнейших компаний показывает, что в 2020 году доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков составляет 0% в октябре, 2% в ноябре, 60% в декабре, а в 2021 году — 44% в январе, 0% в феврале и 1% в марте.