Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка на уровне «ruAА». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций и качества активов, приемлемой ликвидной позицией, адекватным уровнем по капиталу и уровнем корпоративного управления, а также высокой операционной эффективностью. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны акционеров и федеральных органов власти, обусловленная ролью банка как института развития», — отмечается в релизе «Эксперт РА» .

Банк, входящий в группу АО «Российский экспортный центр» и подконтрольный ВЭБу, специализируется на обеспечении доступа к финансовым ресурсам для российских компаний-экспортеров, напоминают в агентстве.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций банка обусловлена его вхождением в группу РЭЦ. В то же время особенности бизнес-модели банка, связанные с кредитованием в настоящий момент в первую очередь крупных корпоративных клиентов, обуславливают слабую диверсификацию по сегментам кредитного риска. Вместе с тем в случае выполнения стратегических задач группы РЭЦ в части активной поддержки компаний МСП по выходу на зарубежные рынки и оптимизации продуктового портфеля в среднесрочной перспективе можно ожидать повышения диверсификации бизнеса банка, указывают аналитики.

Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (Н1.0 на 1 сентября 2020 года — 25%, Н1.2 составляет 19,5%), что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков. Способность банка к генерации капитала остается стабильно высокой при высоком уровне операционной эффективности и приемлемом для бизнес-профиля банка показателе чистой процентной маржи.

Качество активов признано удовлетворительным. Около 50% валовых активов банка формирует корпоративный кредитный портфель, для которого характерна умеренно высокая доля проблемных и безнадежных ссуд. Для корпоративного портфеля характерен высокий уровень залогового обеспечения, при этом по совокупному кредитному портфелю отмечается усиление практики корректировки фактических резервов на стоимость принятого обеспечения. Агентство отмечает низкий уровень отраслевой диверсификации корпоративного кредитного портфеля банка с преобладанием кредитов компаниям из сфер промышленного производства, торговли и энергетики. Портфель ценных бумаг (11% валовых активов на 1 сентября) существенно сократился с начала 2020 года (почти на 30%), но по-прежнему более чем на 90% представлен вложениями в долговые ценные бумаги эмитентов с рейтингами «ruAA-» и выше по шкале «Эксперт РА». Положительное влияние на рейтинг банка оказывает достаточно высокая надежность средств, размещенных на корсчетах и в межбанковских кредитах (около 35% валовых активов банка).



В числе прочего в релизе «Эксперт РА» отмечается, что «банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии до 2024 года, основной задачей которой является поддержка российского экспорта и повышения эффективности деятельности группы РЭЦ в целом. Предусматривается умеренный рост бизнеса по объему активов, драйвером которого является увеличение объема кредитного портфеля, а также получение дохода, достаточного для покрытия принимаемого риска и обеспечения запланированной прибыльности. С учетом результатов, полученных за восемь месяцев текущего года, высока вероятность достижения банком планируемых показателей по итогам деятельности за 2020 год».

