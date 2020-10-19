Минэнерго отмечает замедление восстановления рынка нефти из-за второй волны коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе открытой части заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

«Первоначальные ограничения однозначно снизили совокупный спрос на энергоресурсы, но после их ослабления восстановление запускалось неравномерно по сравнению с докризисным периодом. Сейчас этот процесс замедлился в связи со второй волной коронавируса, но не развернулся полностью», — сказал министр.



Минэнерго России видит много неопределенности на рынке нефти, несмотря на общую стабильность рынка, заявил Новак. «Очевидно, что, несмотря на существующую стабильность сегодня, мы видим много неопределенности, вирус уже нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в том числе и нефтяной сфере. Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики, мирового потребления нефтяного сырья», — сказал он.



Россия считает, что странам ОПЕК+ нужно продолжать в полном объеме выполнять свои обязательства. «Ситуация остается хрупкой, и нам из месяца в месяц необходимо в полном объеме исполнять наше соглашение. Россия в свою очередь намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей и производителей нефти. Рассчитываем на аналогичный подход со стороны всех стран — участниц декларации о сотрудничестве», — подчеркнул Новак.



По его словам, мировые инвестиции в энергетику в этом году на фоне коронавируса могут снизиться на 18—20%, что превышает темпы снижения мирового спроса на нефть. «В этом году инвестиции в энергетическом секторе снизятся (на величину) до 18—20%, что значительно выше, чем снижение спроса в целом по рынку. При этом рынок остается крайне волатильным и непредсказуемым. Таким образом, можно сказать, что мы по-прежнему находимся в периоде неопределенности», — заключил министр.

Министры мониторингового комитета стран ОПЕК+ в понедельник на очередной видеовстрече обсуждают реализацию соглашения о сокращении добычи нефти. Это уже пятые по счету переговоры с начала беспрецедентного кризиса на рынке нефти, который обрушил потребление топлива в мире на 10% в этом году.

Ранее сообщалось, что в понедельник министры ОПЕК+ обсудят доклад, подготовленный экспертами технического комитета ОПЕК+, которые заседали 15 октября. В нем содержатся сценарии развития рынка нефти на 2021 год. Один из них предполагает «слабый спрос и растущее предложение нефти», сообщил ТАСС один из авторов анализа, просивший не называть его имени в печати. Однако, по словам другого источника ТАСС, базовым сценарием все же остается постепенная балансировка рынка даже в условиях восстановления добычи в ОПЕК+ на 1,9 млн баррелей в сутки с января.

Соглашение о сокращении добычи нефти в последней версии работает с мая этого года. На первом этапе сделки страны альянса согласованно снижали производство нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Но уже с августа и до конца декабря этого года объем ограничений уменьшился до 7,7 млн баррелей в сутки. Изначально предполагалось, что во втором полугодии этого года спрос на нефть, пострадавший этой весной из-за ограничительных мер по всему миру, будет восстанавливаться. Поэтому с января 2021 года под сокращение должно подпадать уже только 5,8 млн баррелей в сутки.