Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по налогу на доходы физических лиц. Такую инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщается на сайте Кабмина РФ.

Изменения в Налоговый кодекс по поручению президента России подготовил Минфин. Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Они предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью. Вычет позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. «По сути он представляет собой форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан», — поясняют в правительстве.

«Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять исходя из фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ, следует из релиза. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей. Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт.