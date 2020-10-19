Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице в 2021 году на 918 рублей, до 13 496 рублей. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Условия установления и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии определены постановлением правительства Москвы.

«Признать утратившим силу с 1 января 2021 года закон города Москвы от 30 октября 2019 года № 26 «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год», — говорится в материале.

Депутаты Мосгордумы на заседании поддержали проект закона. Первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева в ходе заседания отметила, что количество получателей региональной социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в 2021 году составит 85 тыс. человек.



В 2020 году прожиточный минимум пенсионера был установлен в размере 12 578 рублей, уточняет ТАСС. По состоянию на 1 сентября доплату к пенсии получают 70 875 человек.