Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование для строительства еще одного проекта группы компаний «Гранель» в Москве. Застройщику открыта кредитная линия в размере 11,2 млрд рублей.

Как уточняется в релизе банка, средства проектного финансирования застройщик направит на строительство жилого комплекса «Профит» — двух монолитных жилых зданий высотой от 22 до 31 этажа на 2 170 квартир.

«Проект реализуется на юго-востоке Москвы, рядом с местом строительства расположены несколько станций метро, МЦК и МЖД. Концепция проекта предусматривает закрытый двор без машин. Фасады зданий спроектированы со стильным архитектурным обликом, из квартир открываются панорамные виды на Москву. Дизайн-концепция благоустройства включает в себя разноуровневое ландшафтное озеленение придомовых территорий, зонирование двора: для детей и взрослых построят спортивные и игровые площадки, места для воркаутов, зоны отдыха с USB-зарядками для гаджетов, прогулочные аллеи. Предусмотрены декоративная подсветка малых архитектурных форм и Wi-Fi», — рассказали в Банке ДОМ.РФ.



По данным портала «Наш.дом.рф», на 14 октября более 43% жилья (6,767 млн кв. м) в Москве строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 15,731 млн кв. м жилья.