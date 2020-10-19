Центробанк вынес постановление о привлечении ВТБ к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями. Соответствующая информация опубликована в понедельник, 19 октября, на сайте регулятора.

Постановление вынесено 16 октября 2020 года по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документ пока не вступил в законную силу.

Постановление предусматривает административный штраф, но в его номере нет использовавшихся Банком России ранее обозначений, указывающих, применяются ли эти санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.